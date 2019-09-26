Новости мира

Импичмент Трампа: в США раскрыли вероятный исход голосования конгрессменов. Фото: RT

https://racurs.ua/n127312-impichment-trampa-v-ssha-raskryli-veroyatnyy-ishod-golosovaniya-kongressmenov.html

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Импичмент Дональда Трампа, президента США, готовы поддержать большинством голосов Палаты представителей. При этом о настроениях в Сенате по этому поводу пока нет информации.

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За начало процесса импичмента президента готовы проголосовать 218 законодателей, о чем сообщает местное издание New York Times. Журналисты провели опрос среди политиков и опубликовали поименный список всех конгрессменов Палаты представителей, которые готовы отдать голоса «за».

Начало процесса поддерживают 217 представителей Демократической партии и один независимый депутат, который ранее был членом Республиканской партии.

Стоит отметить, что для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте в Палате представителей нужно набрать именно 218 голосов. После этого в Сенате необходимо набрать две трети голосов, чтобы отправить Трампа в отставку.

Напомним, что причиной, по которой в США заявили о начале процедуры импичмента, стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.​