Український скандал у США: в Конгресі опублікували скаргу секретного агента на розмову Трампа і Зеленського, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n127341-v-kongresi-opublikuvaly-skargu-sekretnogo-agenta-na-rozmovu-trampa-i-zelenskogo.html

Ракурс

Комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів опублікував скаргу секретного співробітника американських спецслужб щодо ймовірних порушень під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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З текстом скарги, яка спричинила один з найбільших політичних скандалів у США під час каденції Трампа, можна ознайомитися за цим посиланням. Його автор — неназваний співробітник розвідки Сполучених Штатів Америки.

Співробітник написав, що дзвінок Трампа Зеленському 25 липня залишив чиновників Білого дому «занепокоєними тим, що відбулося». У скарзі зазначається, що юристи Білого дому обговорювали питання про те, як ставитись до дзвінка через ймовірність того, що вони були свідками зловживання президентом службовим становищем задля особистої вигоди.

У тексті документа в основному йдеться про перебіг телефонної розмови українського та американського лідерів. Але серед приміток є інформація про існуючу модель впливу на український уряд з боку Трампа та його адвокатів.

Сьогодні виконуючий обов’язки директора національної розвідки США Джозеф Магуайер відповість на питання законодавців про дії американської адміністрації щодо скарги інформатора. У середу зі скаргою дозволили ознайомитися членам комітетів з розвідки Сенату і Палати представників. Після публічних слухань Магуайер виступить на закритому засіданні сенатського комітету з розвідки.

Нагадаємо, що у липні під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газодобувної компанії Burisma. До неї буцімто причетний син головного суперника Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

Розслідування справи може негативно вплинути на рейтинг суперника Трампа, що вважають втручанням у президентські перегони. Учора спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президента Трампа.

Білий дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона засвідчує, що американський президент таки говорив українському колезі, що «було б добре», якби той вивчив справу Джо Байдена.