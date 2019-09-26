Уряд назвав ціну перепису населення. Фото: Golos

https://racurs.ua/ua/n127340-uryad-nazvav-cinu-perepysu-naselennya.html

Ракурс

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет назвав вартість проведення перепису населення.

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Згідно з проектом Державної служби статистики, здійснення перепису коштує 5 млрд грн. Про це він повідомив під час конференції в клубі Кабміну щодо антикорупційних заходів, передає «Укрінформ».

За словами Дубілета, просто та ефективно буде провести так званий електронний перепис населення. Він зазначив, що перепис можна замінити створенням єдиного реєстру українців, у який увійдуть 6−7 різних реєстрів з базовими даними про громадян.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 липня 2019 року підписав указ «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг».

Цей документ започатковує роботу над проведенням електронного перепису та електронних виборів. Серед ключових завдань указу є прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру. Наразі в ньому є дані лише 14 млн українців. Також планують запровадити інноваційні засоби електронної ідентифікації.

Як раніше повідомляв «Ракурс», перепис населення України обіцяють провести через телефони та планшети. Ймовірною датою назвали грудень поточного року.