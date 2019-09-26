Правительство назвало цену переписи населения. Фото: Golos

https://racurs.ua/n127340-pravitelstvo-nazvalo-cenu-perepisi-naseleniya.html

Ракурс

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет назвал стоимость проведения переписи населения.

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Согласно проекту Государственной службы статистики, осуществления переписи стоит 5 млрд грн. Об этом он сообщил во время конференции в клубе Кабмина по антикоррупционным мерам, передает «Укринформ».

По словам Дубилета, просто и эффективно будет провести так называемую электронную перепись населения. Он отметил, что перепись можно заменить созданием единого реестра украинцев, в который войдут 6−7 различных реестров с базовыми данными о гражданах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 июля 2019 года подписал указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам».

Этот документ начинает работу над проведением электронной переписи и электронных выборов. Среди ключевых задач указа есть ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра. Сейчас в нем есть данные только 14 млн украинцев. Также планируется ввести инновационные средства электронной идентификации.

Как ранее сообщал «Ракурс», перепись населения Украины обещают провести через телефоны и планшеты. Вероятной датой назвали декабрь текущего года.