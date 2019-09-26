Новости мира

У берегов Норвегии загорелось и частично затонуло российское судно. Фото: Вести

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Ракурс

Траулер «Бухта Наездник», принадлежащий Российской Федерации, частично затонул у норвежского города Тромсе. Практически за сутки до этого на судне начался пожар, после чего оно опрокинулось.

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На борту траулера находится около 200 тыс. литров дизельного топлива. Кроме того, судно перевозит цистерну с аммиаком, которая может взорваться, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на NRK.

По уточненным данным, судно частично опустилось на дно. Телеканал отмечает, что есть угроза загрязнения воды дизельным топливом. Кроме того, местная береговая охрана начала подготовку к возможному взрыву.

Глава местной полиции Оле Сэверуд рассказал журналистом, что дым, который исходит от судна, признали опасным для здоровья. Из прилегающих домов по этой причине эвакуировали 92 человека. Также была парализована работа находящейся рядом больницы.

В местной пожарной службе отмечают, что пожар начался из-за сварочных работ. Одна из искр подожгла рыбацкие сети на корме корабля.​

Напомним, что в июле Северная Корея в Японском (Восточном) море задержала российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», которое направлялось в южнокорейский порт Сочко для добычи крабов.​