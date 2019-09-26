Криминал Киева: разоблачили очередное подпольное казино, фото — Нацполиция

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Ракурс

На улице Героев Днепра (Оболонь) в Киеве разоблачили большое игорное заведение, которое функционировало нелегально.

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Как сказал Виталий Быков, начальник Оболонского райотделения, план полиции сработал на «отлично»: несколько полицейских выдавали себя за игроков, поэтому попасть в зал было несложно, надо было лишь воспользоваться мобильными приложениями.

Помещение разместили на втором этаже, а вход в него замаскировали, чтобы чужие глаза не видели ничего лишнего. Все детали операции пресс-служба сообщила на сайте Национальной полиции Киева.

Начато следствие, которое впоследствии ответит на вопросы о владельце зала и организаторах преступного досуга для киевлян. Сейчас подсчитали возможности подпольного казино, поскольку успели демонтировать 14 игровых столов, два стола для рулетки, конфисковали 600 фишек и большую сумму денег.

На момент, когда полиция проводила операцию, в игорном заведении было четверо работников и несколько клиентов. Оболонский отдел полиции ведет уголовное производство по ч. 1 ст. 203−2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины. Такая статья может означать большой штраф (до 40 тыс. необлагаемых минимумов).

Ранее «Ракурс» писал о подпольном казино в столице, которое замаскировали под караоке — его месячный оборот средств составлял почти 500 тыс. долл.