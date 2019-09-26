Таможенники на Волыни зарабатывали до 150 тыс. грн на взятках за одну смену. Фото: Информатор

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Ракурс

Таможенники зарабатывали на взятках в Волынской области от 50 до 150 тыс. грн за одну смену. Они систематически требовали деньги в международном пункте пропуска «Устилуг» за беспрепятственный пропуск через государственную границу товаров народного потребления.

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Установлено, что у каждого водителя злоумышленники требовали от 1 до 1,5 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники задокументировали девять фактов получения взяток чиновниками. Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов производства, которым оказался инспектор таможни. Его разоблачили при получении очередной неправомерной выгоды.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Оперативники пытаются установить других чиновников, причастных к противоправной деятельности.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Киеве полицейских задержали на вымогательстве взятки у гражданки, которую они задержали.