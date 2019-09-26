В большинстве регионов Украины осадки не ожидаются

https://racurs.ua/n127336-pogoda-v-ukraine-27-sentyabrya-dojdi-ojidautsya-preimuschestvenno-na-uge-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 27 сентября днем ​​будет дождливой только в южных регионах, ночью осадки также ожидаютсяна севере и части восточных областей нашего государства. На остальной территории — без осадков.

Loading...

Температура воздуха ночью составит 8−10°, на востоке — 3−5°, в Одесской области — 11−13°, днем ​​- 15−18°, на Закарпатье — до 20°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 27 сентября будет дождливой ночью, днем ​​- без осадков. Ночью столбики термометров покажут 8−10°, днем ​​- 15−17°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Во Львове в течении следующих суток осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит 9−11°, днем ​​- 17−19°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

В Одессе днем ​​и ночью ожидается дождь. Термометры ночью покажут 11−13°, днем ​​- 15−17°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

В Днепре синоптики осадков не прогнозируют, облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до 8−10°, днем ​​- поднимется до 16−18°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

В Харькове сутки пройдут без осадков. Ночью температура воздуха составит 6−8°, днем ​​- 15−17°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи осадков не обещают, облачно с прояснениями. Температура ночью — 8−10°, днем ​​- 18−20°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 сентября будут достаточно неспокойной. В течение суток будут наблюдаться возмущения, в основном во второй половине дня, которые вечером перейдут в слабую магнитную бурю.

Напомним, синоптики ожидают, что в этом году сентябрь будет теплее, чем обычно.