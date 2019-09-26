Ракурсhttps://racurs.ua/
В большинстве регионов Украины осадки не ожидаются
Погода в Украине 27 сентября: дожди ожидаются преимущественно на юге (КАРТА)https://racurs.ua/n127336-pogoda-v-ukraine-27-sentyabrya-dojdi-ojidautsya-preimuschestvenno-na-uge-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 27 сентября днем будет дождливой только в южных регионах, ночью осадки также ожидаютсяна севере и части восточных областей нашего государства. На остальной территории — без осадков.
Loading...
Температура воздуха ночью составит 8−10°, на востоке — 3−5°, в Одесской области — 11−13°, днем - 15−18°, на Закарпатье — до 20°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 27 сентября будет дождливой ночью, днем - без осадков. Ночью столбики термометров покажут 8−10°, днем - 15−17°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Во Львове в течении следующих суток осадков не ожидается, облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха составит 9−11°, днем - 17−19°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
В Одессе днем и ночью ожидается дождь. Термометры ночью покажут 11−13°, днем - 15−17°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.
В Днепре синоптики осадков не прогнозируют, облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до 8−10°, днем - поднимется до 16−18°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Харькове сутки пройдут без осадков. Ночью температура воздуха составит 6−8°, днем - 15−17°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
На Закарпатье метеорологи осадков не обещают, облачно с прояснениями. Температура ночью — 8−10°, днем - 18−20°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Украине 27 сентября будут достаточно неспокойной. В течение суток будут наблюдаться возмущения, в основном во второй половине дня, которые вечером перейдут в слабую магнитную бурю.
Напомним, синоптики ожидают, что в этом году сентябрь будет теплее, чем обычно.
Загрузка...