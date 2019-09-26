В більшості регіонів України опади не очікуються

https://racurs.ua/ua/n127336-pogoda-v-ukrayini-27-veresnya-doschi-ochikuutsya-zdebilshogo-na-pivdni-karta.html

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Погода в Україні 27 вересня вдень буде дощовою лише в південних регіонах, вночі опади також очікують на півночі та частині східних областей нашої держави. На решті території — без опадів.

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Температура повітря вночі становитиме 8−10°, на сході — 3−5°, на Одещині — 11−13°, вдень -15−18°, на Закарпатті — до 20°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 27 вересня буде дощовою вночі, вдень — без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 8−10°, вдень — 15−17°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

У Львові наступної доби опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме 9−11°, вдень — 17−19°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

В Одесі вдень та вночі дощитиме. Термометри вночі покажуть 11−13°, вдень — 15−17°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

У Дніпрі синоптики опадів не прогнозують, хмарно з проясненнями. Вночі температура опуститься до 8−10°, вдень — підніметься до 16−18°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові доба мине без опадів. Вночі температура повітря становитиме 6−8°, вдень — 15−17°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті метеорологи опадів не обіцяють, хмарно з проясненнями. Температура вночі — 8−10°, вдень — 18−20°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 27 вересня буде досить неспокійною. Протягом доби спостерігатимуться збурення, здебільшого в другій половині дня, котрі ввечері перейдуть у слабку магнітну бурю.

Нагадаємо, синоптики очікують, що цьогорічний вересень буде теплішим, ніж зазвичай.