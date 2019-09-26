Новини України

У Кабміні назвали дату презентації програми дій уряду: від неї залежить новий транш МВФ. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n127335-u-kabmini-nazvaly-datu-prezentaciyi-programy-diy-uryadu-vid-neyi-zalejyt-novyy-transh-mvf.html

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Кабінет міністрів України представить програму дій уряду 29 вересня. З програмою мають ознайомитися представники Міжнародного валютного фонду.

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За даними прес-служби Кабміну, під час робочого візиту в Україну представники МВФ ознайомилася з станом справ в Україні, а також дізналися про плани уряду на найближчі кілька років. Крім того, українські чиновники висловили свої побажання щодо подальшої співпраці з МВФ.

Порядком денним можливої підтримки з боку МВФ може стати програма дій уряду, яка буде представлена Кабінетом міністрів 29 вересня, — йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

У Кабміні нагадали, що поки залишається в силі 14-місячна програма Stand-by, яку розробили для сприяння макроекономічної стабільності України в період двох виборів: президентських і парламентських.

Нагадаємо, що під час роботи місії МВФ в Україні не вдалося досягти домовленості за новою програмою кредитування України з боку МВФ. Причини цього полягають в ситуації навколо «Приватбанку», державного бюджету і можливої зміни керівництва Національного банку України.