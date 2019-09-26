В Кабмине назвали дату презентации программы действий правительства: от нее зависит новый транш МВФ. Фото: Слово и дело

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Кабинет министров Украины представит программу действий правительства 29 сентября. С программой должны ознакомиться представители Международного валютного фонда.

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По данным пресс-службы Кабмина, во время рабочего визита в Украину представители МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, а также узнали планы правительства на ближайшие несколько лет. Кроме того, украинские чиновники выразили свои пожелания по дальнейшему сотрудничеству с МВФ.

Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет представлена Кабинетом министров 29 сентября, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В Кабмине напомнили, что пока остается в силе 14-месячная программа Stand-by, которую разработали для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

Напомним, что во время работы миссии МВФ в Украине не удалось достичь договоренности по новой программе кредитования Украины со стороны МВФ. Причины этого заключаются в ситуации вокруг «ПриватБанка», государственного бюджета и возможной смены руководства Национального банка Украины.