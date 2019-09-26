Лукашенко готовий обміняти «шпигуна» Шаройка на затриманого в Україні білоруса

Олександр Лукашенко, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n127334-lukashenko-gotovyy-obminyaty-shpyguna-sharoyka-na-zatrymanogo-v-ukrayini-bilorusa.html

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий найближчим часом помилувати засудженого нібито за шпигунство українця Павла Шаройка на білоруса Юрія Політику, котрого затримали в Україні за підозрою у збиранні секретної інформації.

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Про це Лукашенко заявив сьогодні в Мінську під час зустрічі з представниками українських ЗМІ, повідомляє агентство БЕЛТА.

За словами Лукашенка, з цього питання існували домовленості з попереднім президентом України Петром Порошенком щодо того, що Політику і Шаройка засудять, а потім помилують. Однак Україна їх не виконала — розгляд справи Політики ще триває.

Лукашенко запевнив, що Шаройко в Білорусі живе «як на курорті».

Українського журналіста Павла Шаройка, співробітника «Українського радіо», затримали в Мінську 25 жовтня 2017 року співробітники білоруського КДБ за звинуваченням у шпигунстві та створенні агентурної мережі. Останні три репортажі Шаройка стосувалися мінської контактної групи, зниклого тоді в Білорусі українського політв’язня Павла Гриба та російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017».

У травні 2018 року його засудили до восьми років ув’язнення.

Громадянина Білорусі Юрія Політику СБУ затримала 16 червня 2017 року в автобусі Чернігів — Гомель на пункті пропуску «Нові Яриловичі». В його телефоні був знайдений план наступальної операції «Шторм», що проводилася тоді українською армією у зоні АТО. Розгляд його справи по суті почався у квітні 2019 року. МЗС Білорусі заперечує, що Політика є співробітником спецслужб.

Нагадаємо, у червні цього року Шаройко подав прохання про помилування.