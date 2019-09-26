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Митники на Волині заробляли до 150 тис. грн на хабарях за одну зміну. Фото: Информатор

Митники на Волині заробляли до 150 тис. грн на хабарях за одну зміну (ФОТО)

26 вер 2019, 16:04
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Митники заробляли на хабарях у Волинській області від 50 до 150 тис. грн за одну зміну. Вони систематично вимагали гроші у міжнародному пункті пропуску «Устилуг» за безперешкодний пропуск через державний кордон товарів народного вжитку.

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Встановлено, що у кожного водія зловмисники вимагали від 1 до 1,5 тис. грн. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Оперативники задокументували дев’ять фактів отримання хабарів чиновниками. Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів провадження, яким виявився інспектор митниці. Його викрили під час отримання чергової неправомірної вигоди.

Митників на Волині піймали на хабарі. Фото: СБУ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Оперативники намагаються встановити інших чиновників, які причетні до протиправної діяльності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Києві поліцейських затримали на вимаганні хабара у громадянки, яку вони затримали.

Джерело: Ракурс


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