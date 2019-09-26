Кримінал Києва: викрито чергове підпільне казино, фото — Нацполіція

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Ракурс

На вулиці Героїв Дніпра (Оболонь) у Києві викрили великий гральний заклад, який функціонував нелегально.

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Як сказав Віталій Биков, начальник Оболонського відділку, план поліції спрацював на «відмінно»: кілька поліцейських видавали себе за гравців, тож потрапити у зал було нескладно, треба було лише скористатися мобільними додатками.

Приміщення розташували на другому поверсі, а вхід до нього замаскували, аби чужі очі не бачили нічого зайвого. Про всі деталі операції прес-служба повідомила на сайті Національної поліції Києва.

Розпочато слідство, яке згодом відповість на запитання про власника залу та організаторів злочинного дозвілля для киян. Наразі підрахували можливості підпільного казино, адже вже встигли демонтувати 14 гральних столів, два столи для рулетки, конфіскували 600 фішок та велику суму грошей.

На момент, коли поліція проводила операцію, у гральному закладі було четверо працівників та кілька клієнтів. Відтепер Оболонський відділ поліції веде кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203−2 (заняття гральним бізнесом) КК України. Така стаття може означати великий штраф (до 40 тис. неподоткаваних мінімумів).

Раніше «Ракурс» писав про підпільне казино у столиці, яке замаскували під караоке — його місячний обіг коштів складав майже 500 тис. долл.