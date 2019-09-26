Біля берегів Норвегії загорілося і частково затонуло російське судно. Фото: Вести

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Траулер «Бухта Наездник», що належить Російській Федерації, частково затонув у норвезького міста Тромсе. Практично за добу до цього на судні почалася пожежа, після чого воно перекинулося.

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На борту траулера знаходиться близько 200 тис. літрів дизельного палива. Крім того, судно перевозить цистерну з аміаком, яка може вибухнути, повідомляє «Лента.ру» з посиланням на NRK.

За уточненими даними, судно частково опустилося на дно. Телеканал зазначає, що є загроза забруднення води дизельним паливом. Крім того, місцева берегова охорона розпочала підготовку до можливого вибуху.

Глава місцевої поліції Оле Сэверуд розповів журналістом, що дим, який виходить від судна, визнали небезпечним для здоров’я. З прилеглих будинків з цієї причини евакуювали 92 людини. Також була паралізована робота лікарні, що знаходиться поруч.

У місцевій пожежній службі зазначають, що пожежа почалася через зварювальні роботи. Одна з іскор підпалила рибальські сітки на кормі корабля.​

Нагадаємо, що в липні Північна Корея в Японському (Східному) морі затримала російське риболовецьке судно «Сянхайлінь-8», яке прямувало в південнокорейський порт Сочком для видобутку крабів.​