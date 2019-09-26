Трамп особисто скасував візит Пенса на інавгурацію Зеленського. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n127346-tramp-osobysto-skasuvav-vizyt-pensa-na-inavguraciu-zelenskogo.html

Ракурс

Американський президент Дональд Трамп особисто скасував візит віце-президента Штатів Майка Пенса на інавгурацію українського лідера Володимира Зеленського. Замість нього українську делегацію тоді очолив міністр енергетики США Рік Перрі.

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Співробітник розвідки США у своїй скарзі на розмову між Трампом і Зеленським заявив, що цей факт може свідчити про тиск на керівництво України. Про це повідомляє «РБК-Україна».

За словами американського інформатора, він дізнався від американських чиновників, що Трамп у травні проінспектував Пенса скасувати заплановану поїздку на інавгурацію.

Співробітник спецслужб заявив, що Трамп своїм рішенням хотів показати, що не зустрінеться з українським президентом, поки не побачить подальшу лінію поведінки Зеленського.

Як раніше повідомляв «Ракурс», комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США опублікував скаргу секретного співробітника американських спецслужб щодо ймовірних порушень під час телефонної розмови Трампа з Зеленським.