Землетрус в Індонезії: загинули 20 осіб. Фото: twitter/ajplus

https://racurs.ua/ua/n127345-zemletrus-v-indoneziyi-zagynuly-20-osib-foto-video.html

Ракурс

Сильний землетрус в східній провінції Індонезії стало причиною загибелі щонайменше 20 осіб. Стихійне лихо пошкодило будівлі і залишило близько 2 тис. осіб без даху і їжі.

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Чиновники заявили, що сила землетрусу становила 6,8 бала. Столиця провінції Амбон опинилася в 40 км від епіцентру стихійного лиха. Про це повідомляє видання Reuters.

Землетрус пошкодив безліч житлових будинків, університетські і урядові будівлі і головний міст Амбон. За даними видання, по всій провінції близько 2 тис. осіб потребують наметів, ліках, питну воду, їжу і ковдрах.

Жителі Індонезії побоюючись цунамі намагаються сховатися в горах. Дороги в цьому напрямку забиті машинами, мотоциклами і пішими людьми. Школи в провінції закриті.

Після землетрусу в декількох районах пропала електрика. Після першого поштовху було зафіксовано ще кілька, включаючи один магнітудою 5,6 балів.

Індонезія розташована на сейсмічно активному Тихоокеанському вогняному кільці і часто відчуває землетрусу і цунамі, які призводять до жертв.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Пакистані через землетрус загинули десятки осіб і сотні отримали поранення, включаючи критичні.