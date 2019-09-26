Зимовий час в Україні введуть в ніч на 27 жовтня, фото — Главред

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Ракурс

Цього року перехід на зимовий час буде здійснено о 4.00 в ніч на 27 жовтня. Це означає, що стрілки годинника переведуть на годину назад — на 3.00.

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Перехід на зимовий час в країні відбувається відповідно до постанови Кабміну № 509 від від 13 травня 1996 року.

Переведення стрілок годинника «дарує" українцям зайву годину і дозволяє адаптуватися до нового часу. Однак, як кажуть багато лікарів та психологів, звикання може затягнутися до двох тижнів, а іноді стає приводом для депресії.

Ідея переводити годинник вперше з’явилася у Бенджаміна Франкліна в Парижі у 1874 році. Століття по тому до цієї ідеї повернувся Вільям Уіллет у Лондоні у 1904 році, проте він пропонував переводити годинник вперед всього на 20 хвилин щонеділі у квітні, а потім у вересні відводити стрілки назад на ті ж 80 хвилин.

Вважається, що гірше всіх переведення годинників на зимовий час сприймають діти і люди похилого віку — у них спостерігаються стресові реакції, порушення сну. Здорова середньостатистична людина звикає до нового часу за вікенд.

Раніше «Ракурс» писав про те, що Європарламент підтримав пропозицію припинити переводити час починаючи з 2021 року.