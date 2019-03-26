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Європарламент підтримав ідею скасувати переведення стрілок годинників з 2021 року. Фото: Днепр Час

Європарламент підтримав пропозицію скасувати переведення годинників з 2021 року

26 бер 2019, 19:02
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Європарламент проголосував за скасування переведення стрілок годинників навесні та восени 2021 року.

В останню неділю березня всі 28 країн-членів ЄС переводять годинники на одну годину вперед, а в останню неділю жовтня — на годину назад. Депутати Європарламенту підтримали ініціативу того, щоб в 2021 році кожна країна Євросоюзу самостійно вирішувала за яким часом краще жити — зимовим чи літнім. Про це 26 березня повідомляє The Guardian.

Видання пише, що ухвалене рішення євродепутатів не є остаточним та може змінитися після переговорів за участю всіх країн ЄС.

Раніше повідомлялося, що 5 березня Європарламент відтермінував скасування переходу на літній та зимовий час. Члени комітету з питань транспорту і туризму ухвалили, що рішення про час, за яким житимуть країни-члени ЄС, кожна держава має ухвалити до квітня 2020 року.

Як відомо, Єврокомісія восени 2018 року запропонувала скасувати обов’язкове переведення годинників. Соціологічне опитування, проведене в країнах ЄС показало, що більшість респондентів виступають за скасування переведення годинників.

Джерело: Ракурс


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