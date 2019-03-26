Европарламент поддержал идею отменить перевод стрелок часов с 2021 года. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n119911-evroparlament-podderjal-predlojenie-otmenit-perevod-chasov-s-2021-goda.html

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Европарламент проголосовал за отмену перевода стрелок часов весной и осенью 2021 года.

В последнее воскресенье марта все 28 стран-членов ЕС переводят часы на один час вперед, а в последнее воскресенье октября — на час назад. Депутаты Европарламента поддержали инициативу того, чтобы в 2021 году каждая страна Евросоюза самостоятельно решала за каким временем лучше жить — зимним или летним. Об этом 26 марта сообщает The Guardian.

Издание пишет, что принятое решение евродепутатов не является окончательным и может измениться после переговоров с участием всех стран ЕС.

Ранее сообщалось, что 5 марта Европарламент отложил отмену перехода на летнее и зимнее время. Члены комитета по вопросам транспорта и туризма приняли, что решение о времени, за которым будут жить страны-члены ЕС, каждое государство должно принять до апреля 2020 года.

Как известно, Еврокомиссия осенью 2018 года предложила отменить обязательный перевод часов. Социологический опрос, проведенный в странах ЕС показал, что большинство респондентов выступают за отмену перевода часов.