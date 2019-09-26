Зимнее время в Украине введут в ночь на 27 октября, фото — Главред

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Ракурс

В этом году переход на зимнее время будет осуществлен в 4.00 в ночь с 26 на 27 октября. Это означает, что стрелки часов переведут на час назад — на 3.00.

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Переход на зимнее время в стране происходит согласно постановлению Кабмина № 509 от от 13 мая 1996 года.

Перевод стрелок часов «дарит» украинцам лишний час и позволяет адаптироваться к новому времени. Однако, как говорят многие врачи и психологи, привыкание может затянуться до двух недель, а иногда становится поводом для депрессии.

Идея переводить часы впервые появилась у Бенджамина Франклина в Париже в 1874 году. Столетие спустя к этой идее вернулся Уильям Уиллет в Лондоне в 1904 году, однако он предлагал переводить часы вперед всего на 20 минут еженедельно в апреле, а затем в сентябре отводить стрелки обратно на те же 80 минут.

Считается, что хуже всех перевода часов на зимнее время воспринимают дети и старики — у них наблюдаются стрессовые реакции, нарушение сна. Здоровый среднестатистический человек привыкает к новому времени за уикенд.

Ранее «Ракурс» писал о том, что Европарламент поддержал предложение прекратить переводить время начиная с 2021 года.