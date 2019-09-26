Убийство чеченского боевика мог совершить экс-майор российской милиции. Фото: Владтайм

https://racurs.ua/n127343-ubiystvo-chechenskogo-boevika-v-berline-mog-sovershit-eks-mayor-rossiyskoy-milicii-smi.html

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Убийство чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине мог совершить экс-майор российской милиции Владимир Степанов.

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Немецкие правоохранители получили анонимное электронное письмо, в котором сообщается упомянутая информация. Об этом пишет Deutsche Welle, ссылаясь наThe New York Times.

Отмечается, что в день убийства 23 августа правоохранители задержали стрелка, у которого был российский паспорт на имя Вадима Соколова. Следователи предполагают, что документ может быть поддельным.

В анонимном письме указывалось, что Степанова содержали в исправительной колонии № 11 в городе Бор Нижегородской области, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, которых осудили за тяжкие преступления.

Степанов фигурировал в деле об убийстве и. о. гендиректора оборонного предприятия «Алмаз-Антей» Игоря Климова, которого застрелили в 2003 году, и главы петербургской компании «Проммашинструмент» Елены Нещерет, которую зарезали в том же году.

Убитый Хангошвили воевал в Чечне против российской армии и в РФ его объявили в розыск по подозрению в терроризме. В 2015 году на него было совершено покушение, после чего он изменил имя и перебрался в Германию.

Напомним, в августе полиция заявляла о политических мотивах этого убийства.