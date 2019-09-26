Вбивство чеченського бойовика в Берліні міг скоїти екс-майор російської міліції. Фото: Владтайм

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Вбивство чеченського бойовика Зелімхан Хангошвілі в Берліні міг скоїти екс-майор російської міліції Володимир Степанов.

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Німецькі правоохоронці отримали анонімне повідомлення електронної пошти, у якому повідомляється згадана інформація. Про це пише Deutsche Welle, посилаючись на The New York Times.

Зазначається, що в день вбивства 23 серпня правоохоронці затримали стрільця, у якого був російський паспорт на ім’я Вадима Соколова. Слідчі припускають, що документ може бути підробленим.

В анонімному листі вказувалося, що Степанова утримували в виправній колонії № 11 в місті Бор Нижегородської області, де відбувають покарання колишні співробітники правоохоронних органів, яких засудили за тяжкі злочини.

Степанов фігурував у справі про вбивство в. о. гендиректора оборонного підприємства «Алмаз-Антей» Ігоря Климова, якого застрелили в 2003 році, і глави петербурзької компанії «Проммашинструмент» Олени Нещерет, яку зарізали того ж року.

Убитий Хангошвілі воював в Чечні проти російської армії і в РФ його оголосили в розшук за підозрою в тероризмі. У 2015 році на нього було скоєно замах, після чого він змінив ім’я і перебрався до Німеччини.

Нагадаємо, в серпні поліція заявляла про політичні мотиви цього вбивства.