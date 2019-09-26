Землетрясение в Индонезии: погибли 20 человек. Фото: twitter/ajplus

https://racurs.ua/n127345-zemletryasenie-v-indonezii-pogibli-20-chelovek-foto-video.html

Ракурс

Сильное землетрясение в восточной провинции Индонезии стало причиной гибели по меньшей мере 20 человек. Стихийное бедствие повредило здания и оставило около 2 тыс. человек без крова и пищи.

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Чиновники заявили, что сила землетрясения составила 6,8 балла. Столица провинции Амбон оказалась в 40 км от эпицентра стихийного бедствия. Об этом сообщает издание Reuters.

Землетрясение повредило множество жилых домов, университетские и правительственные здания и главный мост Амбона. По данным издания, по всей провинции около 2 тыс. человек нуждаются в палатках, лекарствах, питьевой воде, еде и одеялах.

Жители Индонезии опасаясь цунами пытаются укрыться в горах. Дороги в этом направлении забиты машинами, мотоциклами и пешими людьми. Школы в провинции закрыты.

После землетрясения в нескольких районах пропало электричество. После первого толчка было зафиксировано еще несколько, включая один магнитудой 5,6 баллов.

Индонезия находится на сейсмически активном Тихоокеанском огненном кольце и часто испытывает землетрясения и цунами, которые приводят к жертвам.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Пакистане из-за землетрясения погибли десятки людей и сотни получили ранения, включая критические.