Землетрясение в Пакистане: количество погибших возросло. Фото: twitter/dabeeyow

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Количество жертв землетрясения в Пакистане возросло до 34 человек, однако цифры еще могут увеличиться.

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По последним данным, ранения получили 459 человек, из которых 160 находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает Express Tribune ссылаясь на окружную администрацию Мирпура.

В регионе после землетрясения силой 5,6 баллов продолжаются толчки. Многие пакистанцы были вынуждены провести ночь на обочине дороги или парке, так как не могли вернуться домой.

Правительство готовит доставку продовольствия и палаточный город для тех, чьи дом были повреждены или разрушены. Власти заявили, что восстановят разрушенные дома и выплатят компенсацию семьям погибших.

Пакистанская армия начала ремонт поврежденных дорог. Ожидается, что в ближайшее время можно будет использовать автомобильный транспорт.

В регионе замечены масштабные перебои в подаче электроэнергии из-за повреждений местной инфраструктуры.

Больше всего пострадали села, в которых полностью разрушены старые дома. Несколько мостов были повреждены и теперь они закрыты для движения.

Напомним, ранее сообщалось о гибели 19 человек.