Землетрус в Пакистані: кількість загиблих зросла. Фото: twitter/dabeeyow

https://racurs.ua/ua/n127278-zemletrus-v-pakystani-kilkist-zagyblyh-zrosla-foto.html

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Кількість жертв землетрусу в Пакистані зросла до 34 осіб, проте цифри ще можуть збільшитися.

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За останніми даними, поранення отримали 459 осіб, з яких 160 перебувають в критичному стані. Про це повідомляє Express Tribune посилаючись на окружну адміністрацію Мірпур.

В регіоні після землетрусу силою 5,6 балів тривають поштовхи. Багато пакистанців були змушені провести ніч на узбіччі дороги або парку, так як не могли повернутися додому.

Уряд готує доставку продовольства і наметове містечко для тих, чиї будинок було пошкоджено або зруйновано. Влада заявила, що відновить зруйновані будинки і виплатить компенсацію сім’ям загиблих.

Пакистанська армія почала ремонт пошкоджених доріг. Очікується, що найближчим часом можна буде використовувати автомобільний транспорт.

В регіоні помічені масштабні перебої в подачі електроенергії через пошкодження місцевої інфраструктури.

Найбільше постраждали села, в яких повністю зруйновані старі будинки. Кілька мостів були пошкоджені і тепер вони закриті для руху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель 19 осіб.