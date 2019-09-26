США розширили санкції проти Росії через постачання палива в Сирію. Фото: ИС

https://racurs.ua/ua/n127349-ssha-rozshyryly-sankciyi-proty-rosiyi-cherez-postachannya-palyva-v-syriu.html

Ракурс

США розширили санкції проти Росії через постачання палива збройним силам РФ в Сирії.

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Санкції торкнулися однієї організації, трьох фізичних осіб і п’ятьох судів. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на повідомлення Міністерства фінансів США.

Зазначається, що всі, хто потрапив під удар, брали участь у схемі ухилення від санкцій і полегшили доставку авіапалива російським військовим, який діють на підтримку уряду Башара Асада в Сирії.

Серед них фірма Maritime Assistance, її співробітники Карен Степанян, Іван Окороков і Ілля Логінов, судна «Сиг», «Язь», «Судак», «Пассат» і ОСЬ-2077.

Для незаконної передачі авіапалива військовим були задіяні підставні компанії, змовники і судна. Зазначається, що міжнародне співтовариство стежить за режимом Асада через використання хімічної зброї та здійснення звірств серед мирного населення.

У повідомленні США стверджується, що Вашингтон має намір відрізати доступ до міжнародної фінансової системи для тих, хто порушує встановлені санкції.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку вересня російським субмаринам через санкції поставили старі батареї, які виготовлені в СРСР.