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Ракурс
Трамп назвав скаргу розвідника фейком. Фото: ІС

Трамп назвав скаргу розвідника фейком

26 вер 2019, 21:23
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Американський президент Дональд Трамп назвав розсекречену скаргу співробітника американської спецслужби щодо його розмови з президентом України Володимиром Зеленським фейковою новиною.

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Подивіться, що було сказано під час дуже хорошого, без тиску, дзвінка. Ще одне полювання на відьом! — Написав Трамп у своєму Twitter.

За словами Трампа, голові Комітету з питань розвідки Палати представників США сенатору-демократу Адаму Шиффу також не можна довіряти щодо цієї справи. Він наголосив, що заява про тиск є фантазією, яка має нашкодити Республіканської партії.

Нагадаємо, у тексті скарги вказано, що чиновники Білого дому намагалися заблокувати доступ до стенограми телефонної розмови Трампа та Зеленського.

Напередодні оприлюднили текст телефонної розмови між президентами, з якого випливає, що Трамп наполягав на розслідуванні проти колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина. Опублікування стенограми призвело до початку процедури імпічменту у США.

Як раніше повідомляв «Ракурс», американський розвідник заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента США Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск.

Джерело: Ракурс


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