Богдан брав участь у переговорах Азарова щодо відмови від асоціації з ЄС – ЗМІ. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n127354-bogdan-brav-uchast-u-peregovorah-azarova-schodo-vidmovy-vid-asociaciyi-z-ies-zmi-video.html

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Андрій Богдан, який займає посаду керівника Офісу президента України, у 2013 році брав участь у переговорах тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова з Росією щодо відмови від асоціації з Європейським Союзом.

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Участь Богдана підтверджують дані про перетин ним кордону з РФ і документ зі складом української делегації. Про це повідомляється у розслідуванні програми «Схеми».

Після повернення в Україну та рішення уряду щодо призупинення асоціації з ЄС Богдана нагородили державною відзнакою. У клопотанні про нагородження вказується, що Богдана нагородили за проведення превентивних антикорупційних заходів, формування негативного ставлення до корупції та підготовку довідкових матеріалів для прем'єр-міністра України.

Видання зазначає, що Богдан входить до списку ста найвпливовіших українців видання «Новое время». Він випередив Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова. Богдан зайняв друге місце, одразу після президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Богдан опинився у центрі скандалу через вихідні у Сан-Тропе на День Незалежності України.