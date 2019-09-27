Скандал у Зеленського: речниця президента відштовхнула журналіста-розслідувача і пояснила це охороною приватного простору, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n127386-rechnycya-zelenskogo-vidshtovhnula-jurnalista-rozsliduvacha-i-poyasnyla-ce-ohoronou-pryvatnogo.html

Ракурс

Прес-секретар президента України Юлія Мендель втрапила у скандал. Як засвідчило відео програми «Схеми», речниця глави держави відштовхнула кореспондента Сергія Андрушка, який мав намір отримати відповідь президента і голови його Офісу Андрія Богдана щодо теми свого розслідування.

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Мендель зробила це після того, як Зеленський погодився відповісти на питання. На відео також видно, що Андрушко тягне назад охоронець президента.

Сьогодні Мендель пояснила свої дії, відзначивши, що «захищала особистий простір першої особи».

Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко — не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки — давайте на цивілізоване «ні» не накидатися на делегацію заради красивої картинки, — пояснила Мендель в Фейсбук.

Андрушко мав намір запитати Зеленського про те, чи знає він, що Богдан отримав звання заслуженого юриста України в 2007 році за націоналізацію Нікопольського заводу феросплавів, яка фактично не відбулася.

«Ракурс» повідомляв вчора про це розслідування «Схем». У ньому йдеться про те, що Богдан у 2013 році брав участь у переговорах, які вів прем'єр-міністр Микола Азаров в Росії щодо відмови від асоціації з Європейським Союзом. Богдан у складі урядової делегації літав в Санкт-Петербург, після чого Азаров оголосив про відмову підписувати угоду про асоціацію. У розпал Євромайдану Богдан отримав почесну грамоту від Кабміну Азарова.