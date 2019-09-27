Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кримському блогеру Мемедемінову прокуратура РФ запросила шість років в'язниці. Фото: КримSOS

Кримському блогеру Мемедемінову прокуратура РФ запросила шість років в’язниці

27 вер 2019, 15:15
999

Наріман Мемедемінов, кримськотатарський журналіст і блогер, може опинитися у в’язниці строком на шість років. Таке покарання йому просить призначити російський прокурор Олексій Айдинов.

Loading...

У Росії блогера нібито підозрюють у публічних закликах до тероризму, повідомляє сьогодні «Радіо Свобода».

Наступне засідання суду, на якому виступить сам Мемедемінов, має відбутися 30 вересня.

Вчора слідчі провели допит обвинуваченого. Під час бесіди блогер зазначив, що представлені звинуваченням докази показують повну неспроможність кримінальної справи.

Мемедеминов був затриманий в кінці березня 2018 року. Йому пред’явили звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії Про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності. Причиною розслідування став відеоблог кримського татарина на YouTube.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Окупанти в Криму обшукують оселю голови регіонального Меджлісу (ФОТО)

Російські силовики влаштували обшуки в оселі кримськотатарського активіста Ільвера Аметова, який очолює регіональний осередок Меджлісу. Силовики виносять із його будинку старовинні експонати

Новини України
16:24

Речниця Зеленського відштовхнула журналіста-розслідувача і пояснила це «охороною приватного простору» (ВІДЕО)

Прес-секретар президента України Юлія Мендель втрапила у скандал. Речниця глави держави відштовхнула кореспондента Андрушка, який мав намір отримати відповідь президента і голови його Офісу щодо теми свого розслідування

Новини України
15:25
Новини партнерів
Загрузка...