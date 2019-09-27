Новини України

Кримському блогеру Мемедемінову прокуратура РФ запросила шість років в'язниці. Фото: КримSOS

https://racurs.ua/ua/n127385-krymskomu-blogeru-memedeminovu-prokuratura-rf-zaprosyla-shist-rokiv-v-yaznyci.html

Ракурс

Наріман Мемедемінов, кримськотатарський журналіст і блогер, може опинитися у в’язниці строком на шість років. Таке покарання йому просить призначити російський прокурор Олексій Айдинов.

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У Росії блогера нібито підозрюють у публічних закликах до тероризму, повідомляє сьогодні «Радіо Свобода».

Наступне засідання суду, на якому виступить сам Мемедемінов, має відбутися 30 вересня.

Вчора слідчі провели допит обвинуваченого. Під час бесіди блогер зазначив, що представлені звинуваченням докази показують повну неспроможність кримінальної справи.

Мемедеминов був затриманий в кінці березня 2018 року. Йому пред’явили звинувачення за статтею Кримінального кодексу Росії Про публічні заклики до здійснення терористичної діяльності. Причиною розслідування став відеоблог кримського татарина на YouTube.