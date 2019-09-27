Новости Украины

​Крымскому блогеру Мемедеминову прокуратура РФ запросила шесть лет тюрьмы. Фото: КрымSOS

https://racurs.ua/n127385-krymskomu-blogeru-memedeminovu-prokuratura-rf-zaprosila-shest-let-turmy.html

Ракурс

Нариман Мемедеминов, крымскотатарский журналист и блогер, может оказаться в тюрьме сроком на шесть лет. Такое наказание ему просит назначить российский прокурор Алексей Айдинов.

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В России блогера подозревают в якобы публичных призывах к терроризму, сообщает сегодня «Радио Свобода».

Следующее заседание суда, на котором выступит сам Мемедеминов, должно состояться 30 сентября.

Вчера следователи провели допрос обвиняемого. Во время беседы блогер отметил, что представленные обвинением доказательства показывают полную несостоятельность уголовного дела.

Мемедеминов был задержан в конце марта 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Причиной расследования стал видеоблог крымского татарина на YouTube.