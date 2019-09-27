В результате взрыва пострадали три человека. Фото: газета «День»

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Чрезвычайное происшествие произошло 27 сентября в городе Шостка Сумской области.

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Взрыв газовоздушной смеси произошел на территории местной пекарни после 1.00. В этот момент в помещении работала очередная рабочая смена в составе трех человек: две женщины в возрасте 48 и 47 лет, и 21-летний юноша. Все они пострадали. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Оказалось, что газовоздушная смесь рванула после того, как самая старшая работница открыла дверь туалетной комнаты. Вследствие этого у нее диагностировали 15% площади ожогов тела, женщина находится в реанимации. Вторая женщина с ожогами доставлена в хирургическое отделение местной больницы. Относительно юноши, то его госпитализация не понадобилась.

В результате происшествия в здании повреждены стекла окон, частично разрушены межкомнатные перегородки и туалет. Пожар ликвидировали спасатели.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Шосткинского отдела полиции, взрывотехники и специалисты криминальной лаборатории ГУНП в области. Следователи открыли по факту происшествия уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным обще опасным способом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в августев одной из больниц города Одесса прогремел взрыв. Мужчина взорвал гранату в помещении медицинского учреждения, в результате чего погибли два человека.