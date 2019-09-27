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Внаслідок вибуху постраждали троє осіб. Фото: газета «День»

На Сумщині прогримів вибух на підприємстві, є постраждалі (ФОТО)

27 вер 2019, 15:01
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Надзвичайна подія сталася 27 вересня у місті Шостка Сумської області.

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Вибух газоповітряної суміші відбувся на території місцевої пекарні після 1.00. У цей момент в приміщенні працювала чергова робоча зміна у складі трьох осіб: дві жінки віком 48 та 47 років, та 21-річний юнак. Всі вони постраждали. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Виявилося, що газоповітряна суміш рвонула після того, як найстарша працівниця відкрила двері до туалетної кімнати. Внаслідок цього у неї діагностували 15% опіків площі тіла, жінка знаходиться у реанімації. Друга жінка з опіками доправлена до хірургічного відділення місцевої лікарні. Щодо юнака, то його госпіталізація не знадобилася.

Внаслідок події у приміщенні пошкоджено шибки вікон, частково зруйновані міжкімнатні перегородки та туалет. Пожежу ліквідували рятувальники.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Шосткинського відділу поліції, вибухотехніки та спеціалісти кримінальної лабораторії ГУНП в області. Слідчі відкрили за фактом події кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загально небезпечним способом) Кримінального кодексу України.

Вибух у Шостці. Фото: Нацполіція

Вибух у Шостці. Фото: Нацполіція

Вибух у Шостці. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у серпні в одній із лікарень міста Одеса прогримів вибух. Чоловік підірвав гранату в приміщенні медичного закладу, внаслідок чого загинули двоє осіб.

Джерело: Ракурс


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