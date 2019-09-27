Ракурсhttps://racurs.ua/
Інтерпол оголосив у розшук підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. Фото: Діло
Інтерпол оголосив у розшук підозрюваного в організації вбивства Гандзюкhttps://racurs.ua/ua/n127383-interpol-ogolosyv-u-rozshuk-pidozruvanogo-v-organizaciyi-vbyvstva-gandzuk.htmlРакурс
Олексій Левін, підозрюваний в організації вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк, знаходиться в базі даних Інтерполу.
Loading...
Як розповів керівник Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдан Тиводар, нині зібрано достатньо доказів причетності Левіна до звірячого вбивства, повідомили в прес-службі СБУ.
У відомстві додали, що активно співпрацюють з Інтерполом по міжнародному розшуку Левіна. Картка розшуку доступна на сайті міжнародної поліції.
В СБУ нагадали, що Левін знаходиться за межами України з 19 серпня 2018 року. У травні цього року Шевченківський райсуд Києва заочно його заарештував.
Нагадаємо, нещодавно журналісти на основі отриманої від джерел у правоохоронних органах інформації створили реконструкцію підготовки і здійснення нападу на Гандзюк.
Загрузка...