Інтерпол оголосив у розшук підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. Фото: Діло

https://racurs.ua/ua/n127383-interpol-ogolosyv-u-rozshuk-pidozruvanogo-v-organizaciyi-vbyvstva-gandzuk.html

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Олексій Левін, підозрюваний в організації вбивства херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк, знаходиться в базі даних Інтерполу.

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Як розповів керівник Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдан Тиводар, нині зібрано достатньо доказів причетності Левіна до звірячого вбивства, повідомили в прес-службі СБУ.

У відомстві додали, що активно співпрацюють з Інтерполом по міжнародному розшуку Левіна. Картка розшуку доступна на сайті міжнародної поліції.

В СБУ нагадали, що Левін знаходиться за межами України з 19 серпня 2018 року. У травні цього року Шевченківський райсуд Києва заочно його заарештував.

Нагадаємо, нещодавно журналісти на основі отриманої від джерел у правоохоронних органах інформації створили реконструкцію підготовки і здійснення нападу на Гандзюк.