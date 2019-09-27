Новости Украины

Интерпол объявил в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк. Фото: Дело

https://racurs.ua/n127383-interpol-obyavil-v-rozysk-podozrevaemogo-v-organizacii-ubiystva-gandzuk.html

Ракурс

Алексей Левин, подозреваемый в организации убийства херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк, находится в базе данных Интерпола.

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Как рассказал руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Богдан Тиводар, сейчас собрано достаточно доказательств причастности Левина к зверскому убийству, сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве добавили, что активно сотрудничают с Интерполом по международному розыску Левина. Карточка розыска доступна на сайте международной полиции.

В СБУ напомнили, что Левин находится за пределами Украины с 19 августа 2018 года. В мае этого года Шевченковский райсуд Киева заочно его арестовал.

Напомним, недавно журналисты на основе полученной от источников в правоохранительных органах информации создали реконструкцию подготовки и осуществления нападения на Гандзюк.