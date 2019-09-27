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Министр Криклий рассказал о планах по растаможиванию евроблях, фото - "Европейская правда"

Что будет с «евробляхами»: Мининфраструктуры разрабатывает новый механизм растаможивания

27 сен 2019, 14:20
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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о своем видении решения вопроса растаможивания так называемых «евроблях». Он уверен, что чем проще система, тем меньше будет коррумпированных составляющих в схеме.

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Министр готов к разным схемам и открыт для переговоров. Криклий рассказал об этом в интервью «Экономической правде».

В частности, Криклий говорит о необходимости упростить систему, а не делать ее более сложной, ведь именно так можно отойти от коррупции. В качестве одной из рабочих версий он назвал грузинскую модель 1 уплате доллара, двух или трех с каждого куб. см двигателя.

Важно сделать так, чтобы было меньше возможностей для спекуляций, — заявил Криклий.

По словам министра, в мутной воде всегда легче искать себе прибыли, поэтому среди задач своего ведомства и команды одним из главных Криклий видит создание прозрачной, простой и понятной системы растаможивания.

Ранее «Ракурс» писал, что президент Зеленский подписал закон, принятый Радой по его просьбе. В нем говорится об отсрочке штрафов за растаможку «евроблях» до нового года.

Источник: Ракурс


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