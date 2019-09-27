Міністр Криклій розповів про плани щодо розмитнення євроблях, фото — "Європейська правда"

https://racurs.ua/ua/n127382-scho-bude-z-ievroblyahamy-mininfrastruktury-rozroblyaie-novyy-mehanizm-rozmytnennya.html

Ракурс

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів про своє бачення вирішення питання розмитнення так званих «євроблях». З його точки зору, чим простіша система, тим менше буде корумпованих складових у схемі.

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Наразі міністр готовий до різних схем та відкритий для перемовин. Криклій розповів про це в інтерв’ю «Економічній правді».

Зокрема, Криклій говорив про те, що потрібно спрощувати систему, а не робити її складнішою, адже саме так можна відійти від корупції. У якості однієї з робочих версій він назвав грузинську модель — долар, два або три з кожного куб. см двигуна.

Важливо зробити так, аби було менше можливостей для спекуляцій, — наголосив Криклій.

За словами міністра, у каламутній воді завжди легше шукати собі прибутків, тож серед завдань свого відомства та команди одним з головних Криклій бачить створення прозорої, простої та зрозумілої системи розмитнення.

Раніше «Ракурс» писав, що президент Зеленський підписав закон, ухвалений Радою на його прохання. У ньому йдеться про відтермінування штрафів за розмитнення «євроблях» до нового року.