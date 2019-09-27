У ВС роз’яснили порядок передачі проваджень до ВАКС.

https://racurs.ua/ua/n127381-verhovnyy-sud-roz-yasnyv-poryadok-peredachi-provadjen-do-antykorupciynogo-sudu.html

Ракурс

Кримінальні провадження, підсудні Вищому антикорупційному суду, мають бути передані до нього на підставі ухвал тих судів, у яких ці кримінальні провадження перебувають на розгляді.

Loading...

Спірні питання стосовно того, чи потрібно передавати провадження до ВАКС, повинні бути розглянуті суддями ВС у порядку, передбаченому ст. 34 (направлення кримінального провадження з одного суду до іншого) Кримінального процесуального кодексу України. Таке роз’яснення надав Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду на звернення суддів щодо порядку передачі окремих категорій кримінальних проваджень до ВАКС, 27 вересня повідомила прес-служба суду.

У ККС ВС відзначили, що Антикорупційний суд розпочав працювати 5 вересня 2019 року, а 18 вересня 2019 року парламент ухвалив закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо початку роботи Вищого антикорупційного суду».

Зазначається, що документ вніс низку змін до розділу XI «Перехідні положення» КПК України та розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про Вищий антикорупційний суд». Закон уточнив підсудність ВАКС та зазначив, що кримінальні провадження, досудове розслідування яких здійснюється або здійснювалося Антикорупційним бюро та закінчено прокурорами САП, підсудні ВАКС, передаються до цього суду для розгляду в установленому КПК України порядку. Окремого вирішення цього питання іншими судами не передбачено.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада України у другому читанні ухвалила президентський проект закону № 1025 про внесення змін до закону про Вищий антикорупційний суд (щодо початку роботи суду). Вже 20 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про початок роботи ВАКС.