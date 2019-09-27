В ВС разъяснили порядок передачи производств в ВАКС.

https://racurs.ua/n127381-verhovnyy-sud-razyasnil-poryadok-peredachi-proizvodstv-v-antikorrupcionnyy-sud.html

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Уголовные производства, подсудные Высшему антикоррупционному суду, должны быть переданы ему на основании определений тех судов, в которых эти уголовные производства находятся на рассмотрении.

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Спорные вопросы относительно того, нужно ли передавать производство в ВАКС, должны быть рассмотрены судьями ВС в порядке, предусмотренном ст. 34 (направление уголовного производства из одного суда в другой) Уголовного процессуального кодекса Украины. Такое разъяснение предоставил Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда на обращение судей о порядке передачи отдельных категорий уголовных производств в ВАКС, 27 сентября сообщила пресс-служба суда.

В КУС ВС отметили, что Антикоррупционный суд начал работать 5 сентября 2019 года, а 18 сентября 2019 года парламент принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы Высшего антикоррупционного суда».

Отмечается, что документ внес ряд изменений в раздел XI «Переходные положения» УПК Украины и раздела VI «Заключительные и переходные положения» закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде». Закон уточнил подсудность ВАКС и отметил, что уголовные производства, досудебное расследование которых осуществляется или осуществлялось Антикоррупционным бюро и закончено прокурорами САП, подсудные ВАКС, передаются в этот суд для рассмотрения в установленном УПК Украины порядке. Отдельного решения этого вопроса другими судами не предусмотрено.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада Украины во втором чтении приняла президентский проект закона № 1025 о внесении изменений в закон о Высшем антикоррупционном суде (относительно начала работы суда). Уже 20 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон о начале работы ВАКС.