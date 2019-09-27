Новости Украины

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Министр культуры резко высказался об украинских звездах эстрады, которые ездят в РФ. Фото: Главред

Министр культуры резко высказался об украинских звездах эстрады, которые ездят в РФ

27 сен 2019, 13:56
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Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины, рассказал о том, как в его команде относятся к фильмам российского производства и к деятелям культуры из РФ.

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По словам министра, если человек поддерживает агрессию РФ против Украины, то его фильмы нужно запретить в стране, как и запретить въезд для таких личностей. Об этом Бородянский сказал в интервью ВВС.

Министр отметил, что негативно относится к украинским звездам, которые ездят на заработки в Россию. Но, по его словам, по закону они ничего не нарушают.

Мы как бы живем в двух странах, которые просто не пересекаются. Я не знаю, как можно ездить гастролировать в Россию, когда с ней у нас война, у меня это не укладывается в голове. Поэтому я считаю, что этот вопрос нужно урегулировать и определить отношение государства к такой деятельности. Государство должно определить, что гастроли в России являются действиями, которые наносят вред государству, — добавил он.

Также министр поделился мнением о том, имеют ли право российские артисты приезжать в Украину после незаконного посещения оккупированного Крыма.

То, что российский артист едет выступать в Крым, это проявление одобрения его оккупации. И такого артиста нужно запретить. Мне кажется, здесь очень понятная история, — сказал Бородянский.

Напомним, что Олег Винник, известный украинский певец, принял участие в съемках ролика российской группы «МИР 519», в котором говорится о необходимости прекратить войны.


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