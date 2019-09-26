Винник снялся в клипе вместе с российскими звездами, приближенными к Кремлю. Фото: tv.ua

https://racurs.ua/n127331-vinnik-snyalsya-v-klipe-vmeste-s-rossiyskimi-zvezdami-priblijennymi-k-kremlu-video.html

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Олег Винник, известный украинский певец, принял участие в съемках ролика российской группы «МИР 519», в котором говорится о необходимости прекратить войны.

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Вместе с Винником в клипе снялись десятки известных российских звезд, большинство из которых поддерживают оккупацию Россией Крыма и другие действия президента РФ Владимира Путина.

В описании клипа говорится, что его создали с целью «призвать людей к мирному сосуществованию».

Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены ставали вдовами и я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не забирать жизни друг друга. Усім мир, всем мир, — сказал украинский певец в ролике.

Кроме него в съемках принимали участие российский журналист Владимир Познер, певица Валерия, продюсер Игорь Крутой, исполнители Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Денис Клявер, актеры Нона Гришаева, Максим Аверин и другие. Некоторые из них внесены в базу данных сайта «Миротворец».

Напомним, что летом Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому певцу Егору Криду.