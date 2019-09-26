Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Винник снялся в клипе вместе с российскими звездами, приближенными к Кремлю. Фото: tv.ua

Винник снялся в клипе вместе с российскими звездами, приближенными к Кремлю (ВИДЕО)

26 сен 2019, 14:18
999

Олег Винник, известный украинский певец, принял участие в съемках ролика российской группы «МИР 519», в котором говорится о необходимости прекратить войны.

Loading...

Вместе с Винником в клипе снялись десятки известных российских звезд, большинство из которых поддерживают оккупацию Россией Крыма и другие действия президента РФ Владимира Путина.

В описании клипа говорится, что его создали с целью «призвать людей к мирному сосуществованию».

Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены ставали вдовами и я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не забирать жизни друг друга. Усім мир, всем мир, — сказал украинский певец в ролике.

Кроме него в съемках принимали участие российский журналист Владимир Познер, певица Валерия, продюсер Игорь Крутой, исполнители Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Денис Клявер, актеры Нона Гришаева, Максим Аверин и другие. Некоторые из них внесены в базу данных сайта «Миротворец».

Напомним, что летом Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому певцу Егору Криду.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Бывший заместитель Авакова стал заместителем нового главы Нацполиции

Полковник полиции Вадим Троян стал первым заместителем нового главы Национальной полиции Игоря Клименко. В период с 8 февраля 2017 года по 6 сентября 2019годаон был заместителем министра внутренних дел

Новости Украины
14:14
Новости партнеров
Загрузка...