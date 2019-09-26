Бывший заместитель Авакова стал заместителем нового главы Нацполицииhttps://racurs.ua/n127330-byvshiy-zamestitel-avakova-stal-zamestitelem-novogo-glavy-nacpolicii.htmlРакурс
Вадим Троян, уволенный Кабмином 6 сентября с должности заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова, стал первым заместителем назначенного вчера нового главыНациональной полиции Игоря Клименко.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Полковника полиции Трояна на эту должность назначили согласно соответствующего представленияглавы Нацполиции от 9 сентября этого года.
Заместителем Авакова он был в период с 8 февраля 2017 года по 6 сентября 2019 года.
До этого работал на должностях исполняющего обязанности главы Нацполиции и первого заместителя главы Нацполиции. В 2014—2016 годах работал в руководстве полиции Киевской области. Участник АТО, доброволец. В 2014 году был заместителем командира полка «Азов», участник боев за Мариуполь и Марьинку.
Троян окончил Харьковский национальный университет внутренних дел. До освобождения в 2004 году работал следователем в Лозовском горотделе милиции Харьковской области в звании старшего лейтенанта.
Напомним, вчера Кабмин принял ряд громких кадровых решений. В частности, был уволен бывший глава Нацполиции СергейКнязев, и на эту должность назначен Клименко. Также Кабмин утвердил шестерых заместителей министра внутренних дел.