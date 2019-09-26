Вадим Троян, фото: МВД

https://racurs.ua/n127330-byvshiy-zamestitel-avakova-stal-zamestitelem-novogo-glavy-nacpolicii.html

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Вадим Троян, уволенный Кабмином 6 сентября с должности заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова, стал первым заместителем назначенного вчера нового главыНациональной полиции Игоря Клименко.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Полковника полиции Трояна на эту должность назначили согласно соответствующего представленияглавы Нацполиции от 9 сентября этого года.

Заместителем Авакова он был в период с 8 февраля 2017 года по 6 сентября 2019 года.

До этого работал на должностях исполняющего обязанности главы Нацполиции и первого заместителя главы Нацполиции. В 2014—2016 годах работал в руководстве полиции Киевской области. Участник АТО, доброволец. В 2014 году был заместителем командира полка «Азов», участник боев за Мариуполь и Марьинку.

Троян окончил Харьковский национальный университет внутренних дел. До освобождения в 2004 году работал следователем в Лозовском горотделе милиции Харьковской области в звании старшего лейтенанта.

Напомним, вчера Кабмин принял ряд громких кадровых решений. В частности, был уволен бывший глава Нацполиции СергейКнязев, и на эту должность назначен Клименко. Также Кабмин утвердил шестерых заместителей министра внутренних дел.