Вадим Троян, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n127330-kolyshniy-zastupnyk-avakova-stav-zastupnykom-novogo-ochilnyka-nacpoliciyi.html

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Вадим Троян, звільнений Кабміном 6 вересня з посади заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, став першим заступником призначеного вчора нового очільника Національної поліції Ігоря Клименка.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Полковника поліції Трояна на цю посаду призначили згідно з відповідним поданням очільника Нацполіції від 9 вересня цього року.

Заступником Авакова він був у період з 8 лютого 2017 року по 6 вересня 2019 року.

До цього працював на посадах виконувача обов’язків керівника Нацполіції та першого заступника голови Нацполіції. У 2014−2016 роках працював у керівництві поліції Київської області. Учасник АТО, доброволець. У 2014 році був заступником командира полку «Азов», учасник боїв за Маріуполь та Мар’їнку.

Троян закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. До звільнення у 2004 році працював слідчим у Лозівському міськвідділі міліції Харківської області у званні старшого лейтенанта.

Нагадаємо, вчора Кабмін ухвалив низку гучних кадрових рішень. Зокрема, було звільнено колишнього голову Нацполіції Сергія Князєва, й на цю посаду призначено Клименка. Також Кабмін затвердив шістьох заступників міністра внутрішніх справ.