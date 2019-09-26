Колишній заступник Авакова став заступником нового очільника Нацполіціїhttps://racurs.ua/ua/n127330-kolyshniy-zastupnyk-avakova-stav-zastupnykom-novogo-ochilnyka-nacpoliciyi.htmlРакурс
Вадим Троян, звільнений Кабміном 6 вересня з посади заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, став першим заступником призначеного вчора нового очільника Національної поліції Ігоря Клименка.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Полковника поліції Трояна на цю посаду призначили згідно з відповідним поданням очільника Нацполіції від 9 вересня цього року.
Заступником Авакова він був у період з 8 лютого 2017 року по 6 вересня 2019 року.
До цього працював на посадах виконувача обов’язків керівника Нацполіції та першого заступника голови Нацполіції. У 2014−2016 роках працював у керівництві поліції Київської області. Учасник АТО, доброволець. У 2014 році був заступником командира полку «Азов», учасник боїв за Маріуполь та Мар’їнку.
Троян закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ. До звільнення у 2004 році працював слідчим у Лозівському міськвідділі міліції Харківської області у званні старшого лейтенанта.
Нагадаємо, вчора Кабмін ухвалив низку гучних кадрових рішень. Зокрема, було звільнено колишнього голову Нацполіції Сергія Князєва, й на цю посаду призначено Клименка. Також Кабмін затвердив шістьох заступників міністра внутрішніх справ.