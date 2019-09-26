Зеленська обіцяла облаштувати топ-музеї світу українськими аудіогідамиhttps://racurs.ua/ua/n127329-zelenska-obicyala-oblashtuvaty-top-muzeyi-svitu-ukrayinskymy-audiogidamy.htmlРакурс
Перша леді України Олена Зеленська під час перебування у США розповіла про нову ініціативу, яку запроваджуватиме із наснагою. Йдеться про систему аудіогідів українською, що будуть працювати у всіх визначних світових музеях.
Ідея ця не нова, але пані Зеленська взялася довести її до фіналу. Наразі йдеться про те, що у найвизначніших та найвідоміших музеях по всьому світові мають бути україномовні аудіогіди, повідомили в Офісі президента.
Зеленьска розповіла про це під час свого перебування в Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.
Ініціатива матиме велике значення, адже українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою, — повідомили в Офісі президента.
Олена Зеленська зауважила, що це сприятиме популяризації мистецтва серед громадян України, а також призведе до підвищення культурного рівня українців.
Раніше «Ракурс» розповідав про дебют пані Зеленської на щорічному обіді перших леді у США. Дружина українського президента обрала для цього заходу блакитний костюм та зібрала безліч компліментів від співвітчизників у соцмережах.