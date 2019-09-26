Перша леді України Зеленська обіцяла облаштувати аудіогіди у топ-музеях світу, фото — Інстаграм О.Зеленська

https://racurs.ua/ua/n127329-zelenska-obicyala-oblashtuvaty-top-muzeyi-svitu-ukrayinskymy-audiogidamy.html

Ракурс

Перша леді України Олена Зеленська під час перебування у США розповіла про нову ініціативу, яку запроваджуватиме із наснагою. Йдеться про систему аудіогідів українською, що будуть працювати у всіх визначних світових музеях.

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Ідея ця не нова, але пані Зеленська взялася довести її до фіналу. Наразі йдеться про те, що у найвизначніших та найвідоміших музеях по всьому світові мають бути україномовні аудіогіди, повідомили в Офісі президента.

Зеленьска розповіла про це під час свого перебування в Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Ініціатива матиме велике значення, адже українці зможуть слухати екскурсії рідною мовою, — повідомили в Офісі президента.

Олена Зеленська зауважила, що це сприятиме популяризації мистецтва серед громадян України, а також призведе до підвищення культурного рівня українців.

Раніше «Ракурс» розповідав про дебют пані Зеленської на щорічному обіді перших леді у США. Дружина українського президента обрала для цього заходу блакитний костюм та зібрала безліч компліментів від співвітчизників у соцмережах.