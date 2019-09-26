Помер Жак Ширак, фото — AFP

https://racurs.ua/ua/n127328-pomer-jak-shyrak-ostanniy-prezydent-franciyi-yakogo-pereobraly-na-dva-stroky-foto.html

Ракурс

У четвер, 26 вересня у віці 87 років помер Жак Рене Ширак, 22-й президент Франції, який керував країною у 1995−2007 роках. Ширак був останнім президентом, якого французи обирали на два строки поспіль.

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Наступником Ширака був Ніколя Саркозі (2007—2012), згодом країною керував Франсуа Олланд (2012—2017), а з 2017 року Францію очолює Еммануель Макрон.

Жак Рене Ширак народився 29 листопада 1932 року в Парижі, у сім’ї вчителів. Після навчання в ліцеї кілька місяців працював на транспортному судні, був поранений під час Алжирської війни (1954−1962).

Потім вирішив зайнятися політикою і вступив до престижного французький Інститут політичних досліджень. У той час Ширак був однодумцем комуністів і навіть розповсюджував газету «Юманіте». Згодом він став лідером голлістських партій.

Першу політичну посаду, муніципального радника в Сент-Фереоль, Ширак зайняв в 1962 році. Він брав активну участь у виборчих кампаніях Шарля де Голля і Жоржа Помпіду.

За каденції Помпіду Ширак став міністром сільського господарства, а при наступному президенті Жискар д’Естені — прем'єр-міністром Франції. Наступного разу цю посаду Ширак посів в 1986 році.

У 1988 році він балотувався у президенти, але програв Франсуа Міттерану. Після цього був змушений звільнити прем'єрське крісло. Друга спроба на президентських виборах 1995 року виявилася для Ширака вдалою, а в 2002 році його переобрали на другий термін.

У зовнішній політиці Ширак дотримувався політики голлізму, при ньому Франція певним чином дистанціювалася від США, що призвело до розладу у франко-американських відносинах, але принесло Шираку популярність на батьківщині.

Ширака неодноразово підозрювали в корупції (у 2011 році він навіть був засуджений на два роки умовно за перевищення службових повноважень і розтрату).

Одне з політичних перетворень Ширака — скорочення президентського терміну з семи до п’яти років, тому його другий термін завершився у 2007 році. Всього він пробув на посаді президента Франції 12 років і пережив один замах. Склавши свої президентські повноваження, він став довічним членом Конституційної ради Франції.

Після відставки Ширак оголосив про створення власного фонду Fondation Chirac, покликаного допомагати в охороні навколишнього середовища, розвитку медицини і підтримки культурної спадщини.

У 2017 році колишнього французького лідера номінували на Нобелівську премію миру.

Ширак обожнював французьку кухню. Так сильно, що одного разу ця любов мало не довела до дипломатичного скандалу. Під час зустрічі з Тоні Блером, коли подали обід, Жак Ширак сказав: «Оооооо! Англійська кухня! Спочатку, думаєш, що це лайно, а в кінці вже шкодуєш, що це не воно!».