Умер Жак Ширак, фото — AFP

https://racurs.ua/n127328-umer-jak-shirak-posledniy-prezident-francii-kotorogo-pereizbrali-na-dva-sroka-foto.html

Ракурс

В четверг, 26 сентября в возрасте 87 лет умер Жак Рене Ширак, 22-й президент Франции, который руководил страной в 1995—2007 годах. Ширак был последним президентом, которого французы избирали на два срока подряд.

Loading...

Преемником Ширака был Николя Саркози (2007−2012), впоследствии страной руководил Франсуа Олланд (2012−2017), а с 2017 года Францию ​​возглавляет Эммануэль Макрон.

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932 года в Париже, в семье учителей. После обучения в лицее несколько месяцев работал на транспортном судне, был ранен во время Алжирской войны (1954−1962).

Затем решил заняться политикой и поступил в престижный французский Институт политических исследований. В то время Ширак был единомышленником коммунистов и даже распространял газету «Юманите». Впоследствии он стал лидером голлистских партий.

Первую политическую должность, муниципального советника в Сент-Фереоле, Ширак занял в 1962 году. Он принимал активное участие в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду.

Во время каденции Помпиду Ширак стал министром сельского хозяйства, а при следующем президенте Жискар д’Эстене — премьер-министром Франции. Следующий раз эту должность Ширак занял в 1986 году.

В 1988 году он баллотировался в президенты, но проиграл Франсуа Миттерану. После этого был вынужден освободить премьерское кресло. Вторая попытка на президентских выборах 1995 года оказалась для Ширака удачной, а в 2002 году его переизбрали на второй срок.

Во внешней политике Ширак придерживался политики голлизма, при нем Франция определенным образом дистанцировалась от США, что привело к проблемам во франко-американских отношениях, но принесло Шираку популярность на родине.

Ширака неоднократно подозревали в коррупции (в 2011 году он даже был осужден на два года условно за превышение служебных полномочий и растрату).

Одно из политических преобразований Ширака — сокращение президентского срока с семи до пяти лет, поэтому его второй срок завершился в 2007 году. Всего он пробыл на посту президента Франции 12 лет и пережил одно покушение. Сложив свои президентские полномочия, он стал пожизненным членом Конституционного совета Франции.

После отставки Ширак объявил о создании собственного фонда Fondation Chirac, призванного помогать охране окружающей среды, развитию медицины и поддержке культурного наследия.

В 2017 году бывшего французского лидера номинировали на Нобелевскую премию мира.

Ширак обожал французскую кухню. Так сильно, что однажды эта любовь чуть не привела к дипломатическому скандалу. Во время встречи с Тони Блэром, когда подали обед, Жак Ширак сказал: «Оооооо! Английская кухня! Сначала думаешь, что это дерьмо, а в конце уже жалеешь, что это не оно!».