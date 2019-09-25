Олена Зеленська у США відвідала щорічний обід перших леді, фото — Офіс президента

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Ракурс

Олена Зеленська у костюмі кольору чистого безхмарного неба з’явилася на обіді, де були присутні інші дружини президентів. На заході Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН українська перша леді виглядала щасливою та була усміхненою.

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Олена Зеленська продемонструвала під час перебування у США кілька луків, один з них — блакитний костюм, який обрала для суто жіночої зустрічі.

Йдеться про обід перших леді, написала пані Зеленська на своїй офіційній сторінці у Instagram.

Перша леді України поділилася враженнями та розповіла про те, що отримала чудову нагоду приєднатися до всіх тих, хто віддавав шану особливим представникам модної індустрії світу. Зеленська була вдягнена у небесно-блакитний костюм-трійку та справила враження на оточуючих.

Fashion 4 Development (F4D) є сучасною глобальною платформою, що була заснована у січні 2011 року на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН. Серед принципів, на яких базується її діяльність — освіта та партнерські стосунки, важливі момент соціального, а також економічного життя — всі ті важелі, що впливають на розвиток моди як такої та текстильної промисловості, як її ресурсу.

Раніше «Ракурс» показував вбрання Олени Зеленської під час відвідин українських військових у госпіталі Брюсселя — тоді вона також обрала блакитний колір блузи.