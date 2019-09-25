Елена Зеленская в США посетила ежегодный обед первых леди, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n127294-debut-zelenskoy-v-ssha-pervaya-ledi-poobedala-vmeste-s-kollejankami-v-nu-yorke-foto.html

Ракурс

Елена Зеленская в костюме цвета чистого безоблачного неба появилась на обеде, где присутствовали другие жены президентов. На мероприятии Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН украинская первая леди выглядела счастливой и была улыбчивой.

Loading...

Елена Зеленская продемонстрировала во время пребывания в США несколько луков, один из них — голубой костюм, который выбрала для сугубо женской встречи.

Речь идет об обеде первых леди, — написала госпожа Зеленская на своей официальной странице в Instagram.

Первая леди Украины поделилась впечатлениями и рассказала о том, что получила прекрасную возможность присоединиться ко всем тем, кто отдавал дань представителям модной индустрии мира. Зеленская была одета в небесно-голубой костюм-тройку и произвела впечатления на окружающих.

Fashion 4 Development (F4D) является современной глобальной платформой, которая была основана в январе 2011 года в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. Среди принципов, на которых базируется ее деятельность — образование и партнерские отношения, рычаги, которые влияют на развитие моды как таковой и текстильной промышленности, как ее ресурса.

Ранее «Ракурс» показывал наряд Елены Зеленская во время посещения украинских военных в госпитале Брюсселя — тогда она также выбрала голубой цвет блузки.