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Елена Зеленская в США посетила ежегодный обед первых леди, фото — Офис президента

Дебют Зеленской в США: первая леди пообедала вместе с коллежанками в Нью-Йорке (ФОТО)

25 сен 2019, 16:19
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Елена Зеленская в костюме цвета чистого безоблачного неба появилась на обеде, где присутствовали другие жены президентов. На мероприятии Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН украинская первая леди выглядела счастливой и была улыбчивой.

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Елена Зеленская продемонстрировала во время пребывания в США несколько луков, один из них — голубой костюм, который выбрала для сугубо женской встречи.

Елена Зеленская в США посетила ежегодный обед первых леди, фото — Инстаграм Е.Зеленской

Речь идет об обеде первых леди, — написала госпожа Зеленская на своей официальной странице в Instagram.

Первая леди Украины поделилась впечатлениями и рассказала о том, что получила прекрасную возможность присоединиться ко всем тем, кто отдавал дань представителям модной индустрии мира. Зеленская была одета в небесно-голубой костюм-тройку и произвела впечатления на окружающих.

Елена Зеленская в США посетила ежегодный обед первых леди, фото — Инстаграм Е.Зеленской

Елена Зеленская в США посетила ежегодный обед первых леди, фото — Инстаграм Е.Зеленской

Fashion 4 Development (F4D) является современной глобальной платформой, которая была основана в январе 2011 года в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. Среди принципов, на которых базируется ее деятельность — образование и партнерские отношения, рычаги, которые влияют на развитие моды как таковой и текстильной промышленности, как ее ресурса.

Ранее «Ракурс» показывал наряд Елены Зеленская во время посещения украинских военных в госпитале Брюсселя — тогда она также выбрала голубой цвет блузки.

Источник: Ракурс


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