Зеленський виступає з промовою на Генасамблеї ООН. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n127293-zelenskyy-vystupaie-z-promovou-na-genasambleyi-oon-translyaciya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський виступає з промовою на Генеральній асамблеї ООН.

Loading...

Президент попросив не бути скептиками і згадати свій перший виступ. Свою промову Зеленський почав з заяви, що поки десь у світі йде війна ніхто не може відчувати себе у безпеці.

Мені б хотілося, щоб колись цю промову назвали «15 хвилин, що змінили світ», — заявив Зеленський.

Голова держави нагадав, що в Україні за 5 років загинули понад 13 тис. осіб, 30 тис. осіб отримали поранення, а 1,5 млн осіб були вимушені покинути свою домівки.

Нагадаємо, президент Зеленський перебуває у США з візитом в рамках участі у сесії Генеральної асамблеї ООН. Візит триватиме з 23-го по 26 вересня.

Як раніше повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський виступив в рамках діалогу лідерів на Саміті ООН з Цілей сталого розвитку, який пройшов в рамках 74-ї Генасамблеї ООН,